أمين عام الناتو يقترح نشر قوات عسكرية دائمة في شرق أوروبا

بروكسل - (د ب أ)

اقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج تعزيز وجود الحلف في شرق أوروبا على نحو دائم، في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل انتهاكا للاتفاقات الأمنية مع روسيا، بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي: "سنقوم بما يلزم للتأكد من عدم وجود مجال لسوء فهم في موسكو. بشأن استعدادنا للالتزام بالحماية والدفاع... عن كل بوصة من أراضي الناتو".

وقال الأمين العام عقب اجتماع خاص لوزراء دفاع دول الناتو: "لضمان ذلك في ظل واقع أمني جديد، علينا تعديل الردع والدفاع الخاص بنا".

وشددت المصادر، دون الإفصاح عن تفاصيل بشأن المقترح السري، على أن روسيا لا يمكنها أن تتوقع التزام الحلف بالاتفاقات السابقة، بعدما أدى غزو أوكرانيا إلى تغير تام في الوضع الأمني بأوروبا.

ويلزم القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن بين روسيا والناتو، الحلف بالإحجام عن إرسال "قوات مقاتلة كبيرة" بصفة دائمة إلى المناطق الشرقية له، ضمن أمور أخرى.

ويشمل الاتفاق أيضا تأكيدا من الناتو بعدم وضع أسلحة نووية في أراضي الأعضاء الجدد بالحلف. وذكر الدبلوماسيون أن من المقرر عدم تغيير ذلك في الوقت الراهن.

وأضاف ستولتنبرج أن: "القادة العسكرين في الناتو سيقدمون النصح بشأن هذه الخطط خلال الأسابيع القادمة، وقد يتخذ زعماء الناتو قرارا خلال القمة المقبلة في يونيو".

وناقش وزراء دفاع الناتو أيضا الخطوات المقبلة للحلف فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، بعدما هددت ضربة صاروخية قرب الحدود البولندية بمزيد من التصعيد للصراع.

وجددت الولايات المتحدة ودول أخرى رفضها لدعوات الحلف إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، حيث إنهال لا تريد المخاطرة بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا بترسانتها النووية الضخمة.

وعقد وزراء دفاع دول الناتو اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة التعزيز العسكري للدول الأعضاء بشرق أوروبا. وقدم ستولتنبرج اقتراحه خلال الاجتماع.

وتطالب الدول الأعضاء بالحلف في شرق أوروبا- بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا- برد قوي من الناتو بالنظر إلى قربها الجغرافي من روسيا.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت عقب الاجتماع إنه يجب دراسة مقترحات ستولتنبرج بحرص للوقوف على ما إذا كانت "هذه الدرجة من الضخامة ضرورية حقا".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مستهل المحادثات في بروكسل: "التزامنا بالمادة 5 صارم ويمكنكم أن تتوقعوا ذلك ... أننا سوف نتمسك بهذا الالتزام"، في إشارة إلى التزام الدفاع الجماعي في المعاهدة التأسيسية لحلف شمال الأطلسي.

وردد متظاهرون احتشدوا أمام مقر الناتو شعارات، من بينها "حماية السماء الأوكرانية" و"الدفاع الجوي لأوكرانيا".