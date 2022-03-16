Masrawy logo white

إعلان

"وسط دوي صفارات الإنذار".. اليابان: لا مؤشرات على تضرر محطة فوكوشيما النووية

07:10 م الأربعاء 16 مارس 2022
"وسط دوي صفارات الإنذار".. اليابان: لا مؤشرات على تضرر محطة فوكوشيما النووية

محطة فوكوشيما النووية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قالت هيئة الطاقة النووية اليابانية، إنه لا توجد مؤشرات على تضرر محطة فوكوشيما النووية بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وسمع دوي صفارات الإنذار في محطة "فوكوشيما 1" النووية اليابانية بعد الزلزال.
أدى الزلزال القوي الذي ضرب اليابان اليوم الأربعاء، إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليونى أسرة فى اليابان، حسبما نقلت "العربية" عن وسائل إعلام يابانية.
وضرب زلزال قوي إقليم فوكوشيما الياباني اليوم الأربعاء، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذير من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في مقاطعتي فوكوشيما ومياجي.
وضرب زلزال قوي اليابان اليوم الأربعاء، بقوة ٧.٣ درجة على مقياس ريختر قبالة مدينة فوكوشيما وسط تحذيرات من موجات مد تسونامي.

محطة فوكوشيما زلزال اليابان هزة أرضية
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
شارك الآن -مسابقة مصراوي في عيد الأم.. رشح أم للفوز بالجائزة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا