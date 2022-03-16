انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليوني أسرة بسبب زلزال قوي في اليابان

وكالات

أدى الزلزال القوي الذي ضرب اليابان اليوم الأربعاء، إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليونى أسرة فى اليابان، حسبما نقلت "العربية" عن وسائل إعلام يابانية.

وضرب زلزال قوي إقليم فوكوشيما الياباني اليوم الأربعاء، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذير من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في مقاطعتي فوكوشيما ومياجي.

وضرب زلزال قوي اليابان اليوم الأربعاء، بقوة ٧.٣ درجة على مقياس ريختر قبالة مدينة فوكوشيما وسط تحذيرات من موجات مد تسونامي.