الدفاع الألمانية: الهجوم على أراضي الناتو ليس مستبعدًا

بروكسل - (د ب أ)

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت عن تأييدها لخطط حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتعزيز الجناح الشرقي للحلف على المدى البعيد.

وعلى هامش اجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل، قالت الوزيرة التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء:" حتى وإن لم تكن هناك حتى الآن أدلة على احتمال وقوع هجوم على أراضي الحلف، فإننا لا يمكننا أن نستبعد هذا بشكل كامل، ويجب أن نستعد لذلك".

وأضافت لامبرشت أن من المهم الآن بعد القرارات قصيرة المدى الحديث عن التخطيطات متوسطة وطويلة المدى " ومن المهم تماما بالنسبة لي أن نناقش بشكل مكثف للغاية: ما هو الردع ذو المصداقية؟ وما الذي يتطلبه؟، وسنقوم بمناقشة هذا بشكل مكثف للغاية في الأسابيع التالية حتى نتمكن في الصيف من إقرار استراتيجية للناتو مناسبة على المدى المتوسط والمدى الطويل".

وأبدت لامبرشت تحفظها حيال حجم التعزيزات التي اقترحها أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج وقالت:" يجب التحدث بشكل دقيق للغاية حول ما إذا كان هذا الحجم مطلوبا فعلا" مشيرة إلى أن المهم هو إمكانية نقل القوات بسرعة وبدون فترات إعداد.

يذكر أن مقترحات ستولتنبرج مصنفة على أنها سرية، وأكد عدة دبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن من المحتمل أن يعتبرها الجانب الروسي مخالفة للقانون التأسيسي لمجلس الناتو-روسيا، والذي التزم الناتو بموجبه بالتخلي عن النشر الدائم "لقوات قتالية كبيرة" في المنطقة الشرقية للحلف.