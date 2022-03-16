الوقوف دقيقة صمت يوميا في أوكرانيا تكريما لضحايا الحرب

برلين- (د ب أ):

أمر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بالوقوف دقيقة صمت يوميا، تكريما للجنود والمدنيين، الذين قتلوا في الهجوم الروسي على البلاد.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء "كل صباح، في الساعة التاسعة صباحا، سنتذكر الأوكرانيين ، الذين ضحوا بحياتهم".

ودعا زيلينسكي أيضا لتجريم روسيا دوليا، بوصفها دولة إرهابية.

وأضاف "لقد تحولت الدولة الروسية إلى دولة إرهابية سافرة ، ولا تشعر بالحرج من ذلك".

وأشار إلى عمليات خطف لعمد ومشرعين في الأراضي، التي تحتلها روسيا.