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الوقوف دقيقة صمت يوميا في أوكرانيا تكريما لضحايا الحرب

04:43 م الأربعاء 16 مارس 2022
الوقوف دقيقة صمت يوميا في أوكرانيا تكريما لضحايا الحرب

فولوديمير زيلينسكي

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برلين- (د ب أ):

أمر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بالوقوف دقيقة صمت يوميا، تكريما للجنود والمدنيين، الذين قتلوا في الهجوم الروسي على البلاد.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء "كل صباح، في الساعة التاسعة صباحا، سنتذكر الأوكرانيين ، الذين ضحوا بحياتهم".

ودعا زيلينسكي أيضا لتجريم روسيا دوليا، بوصفها دولة إرهابية.

وأضاف "لقد تحولت الدولة الروسية إلى دولة إرهابية سافرة ، ولا تشعر بالحرج من ذلك".

وأشار إلى عمليات خطف لعمد ومشرعين في الأراضي، التي تحتلها روسيا.

فولوديمير زيلينسكي الهجوم الروسي الإرهاب أوكرانيا
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