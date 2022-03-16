عون : لبنان بحاجة إلى مساعدات دولية

بيروت-( د ب أ ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء أن بلاده بحاجة إلى مساعدات دولية للتخفيف من أعباء رعايتها النازحين السوريين.

وقال عون ، خلال استقباله اليوم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في قصر بعبدا بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي ، إن هذه المساعدة التي يحتاجها لبنان تسهم" في التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة التي يتكبدها نتيجة رعاية النازحين السوريين على مختلف الأصعدة، بالتوازن مع دعم مطالبته بعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم خصوصاً بعد توقف القتال في غالبية الأراضي السورية منذ فترة بعيدة".

وشدد على أن "عدم تجاوب المجتمع الدولي مع مطلب لبنان، يثير الشكوك باستخدام ملف النازحين لأهداف سياسية لاسيما خلال البحث في الحل السياسي للوضع في سوريا".

ولفت عون إلى أن "لبنان بحاجة أيضاً إلى مساعدات تنموية وليس فقط إنسانية خصوصاً في مجال إطلاق ورشة إعادة البناء"، موضحا أن " تحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب أولاً الاستثمار في البشر وخصوصاً النساء والشباب".

ودعا إلى " عدم تجاهل حجم معاناة اللبنانيين نتيجة الأزمات التي تراكمت، وأتت التطورات الأخيرة خلال السنوات الماضية لتزيدها تفاقماً".

من جهتها أكدت نائبة الأمين العام على مواصلة دعم لبنان في المجالات كافة ، معربة عن "تقدير المجتمع الدولي والأمم المتحدة للرعاية التي يلقاها النازحون السوريون في لبنان، والدعم الأممي للحكومة اللبنانية في المفاوضات التي تجريها مع صندوق النقد الدولي، وللتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل".

وحسب بيان للرئاسة اللبنانية ،تم التطرق خلال اللقاء" إلى الأحداث الدولية ولاسيما الحرب بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على الاستقرار في دول العالم".