الحياة في باكستان تعود إلى طبيعتها ما قبل الوباء

إسلام أباد- (د ب أ):

رفعت باكستان اليوم الأربعاء جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا، لتعود الحياة في البلاد إلى طبيعتها ما قبل الوباء، وذلك بعد انخفاض مطرد في أعداد الإصابات.

وقال أسعد عمر، الوزير المسؤول عن مواجهة فيروس كورونا في البلاد، للصحفيين: "قررنا رفع جميع القيود"، مضيفا أنه مع ذلك تم توجيه النصيحة لجميع المواطنين المؤهلين بالحصول على التطعيم.

ويُسمح الآن للسكان بتنظيم وحضور حفلات الزفاف والتجمعات الاجتماعية أو الدينية، كما يمكنهم تناول العشاء في الأماكن المغلقة بالمطاعم، ولم يعد يتعين على الأسواق تقييد ساعات العمل بعد الآن.

لكن المسؤولين حذروا من التهاون.

وذكر عمر أن الحكومة اتخذت القرار في أعقاب انخفاض حاد في الإصابات الجديدة وتسجيل أدنى عدد للمرضى في وحدات الرعاية الحرجة منذ أكتوبر.

وتم تسجيل أربع وفيات على الأقل و493 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لوزارة الصحة. وسجلت باكستان حتى الآن إجمالي مليون و520 ألفا و120 إصابة و30 ألفا و317 وفاة مرتبطة بالوباء.

وأعطت باكستان، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، أكثر من 219 مليون جرعة لقاح لسكانها، مع حصول أكثر من 101 مليون شخص على التطعيم بالكامل منذ أن بدأت حملة التطعيم في فبراير 2021.