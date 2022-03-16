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الخطوط الجوية الأوكرانية تعلن مواصلة تعليق رحلاتها حتى منتصف أبريل

02:41 م الأربعاء 16 مارس 2022
الخطوط الجوية الأوكرانية تعلن مواصلة تعليق رحلاتها حتى منتصف أبريل

الخطوط الجوية الأوكرانية

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كييف- (د ب أ):

أعلنت شركة"الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية"، وهي شركة الطيران الرسمية في أوكرانيا، أن تعليق رحلاتها سيستمر حتى 15 أبريل على أقل تقدير.

وأرجعت مواصلة التعليق إلى "الوضع العسكري-السياسي".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة القول إنها لا تزال على تواصل مع وزارتي الشؤون الخارجية والبنية التحتية في أوكرانيا.

وأوضحت أن من لديهم حجوزات يمكنهم التغيير لموعد جديد "بعد استقرار الوضع" أو استرداد أموالهم.

وكان مقررا في البداية أن يستمر تعليق الرحلات حتى 23 مارس.

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