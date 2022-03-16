ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان "الشراكة من أجل المستقبل " والتطورات الإقليمية والدولية

أبوظبي- ( د ب أ):

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اليوم الأربعاء علاقات الصداقة بين البلدين ومسارات التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة ، إضافة إلى مجمل القضايا والموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) جاء ذلك خلال استقبال بن زايد رئيس الوزراء البريطاني في أبوظبي بحضور الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

ورحب بن زايد بزيارة جونسون إلى دولة الإمارات والتي تأتي في إطار الحرص المتبادل على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين ضمن جهودهما في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية وأهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع الإنسانية للمدنيين، كما ناقش الطرفان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدد بن زايد دعوة دولة الإمارات إلى ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية مختلف النزاعات والخلافات والملفات بين الدول بما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تولي اهتماما خاصا بتطوير علاقات تعاونها والتنسيق المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

ووصل جونسون إلى الإمارات في وقت سابق اليوم في إطار جولة تشمل أيضا السعودية.

وقبيل الوصول، كتب جونسون على موقع تويتر :"نواجه واقعا جديدا علينا مواكبته مع حلفائنا، أزور السعودية والإمارات، وهما شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية، بعد الغزو الروسي الوحشي غير المسبوق وغير المشروع " لأوكرانيا.