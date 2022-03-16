رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: مستقبل ومكانة روسيا العالمية تتحدد الآن

موسكو- (أ ش أ):

أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرجي ناريشكين، أن مصير بلاده يتحدد حاليا، مشددا على أن روسيا لن تتراجع أبدا في الأمور المتعلقة بضمان سيادتها.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إن "بلدنا يمر الآن بلحظة تاريخية حقيقية ومصيرها ومكانتها المستقبلية في العالم يجري تحديديهما حاليا"، مضيفا أنه "لا يجب أن ننسى أن العامل الرئيس في تطور روسيا، وهو جوهر تاريخها الممتد لألف عام، كان ولا يزال السيادة والحق في تقرير مصيرها ذاتيا بشكل مستقل وبحرية ووعي".

وأشار إلى أن "السيادة ضمان لرفاه مواطنينا وكرامتهم ومستقبل أطفالنا، وروسيا لن تتراجع أبدا وإلا فإنها ستتوقف عن كونها روسيا"، مؤكدا أن قرار بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا استند إلى تقييم دقيق للغاية للوضع في العالم.

وأوضح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن "قرار رئيس الاتحاد الروسي بإجراء عملية عسكرية خاصة تهدف إلى حماية سكان دونباس وحماية أمن بلدنا استند إلى تحليل عميق للأنماط التاريخية وتقييم دقيق للغاية وواقعي للوضع"، مشددا على أنهم "لم يتركوا لبلاده فرصة للتصرف بطريقة أخرى"، مبيّنًا أن "التأخير في هذه العملية كان يمكن أن يتحول إلى مأساة كبرى في المستقبل القريب وخاصة في ظل ما يقوم به نظام كييف الفاسد".