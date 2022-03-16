مسئول بالبنتاجون:كييف لا تزال تتعرض للقصف مع تزايد وتيرة استهداف التجمعات السكنية

واشنطن- (أ ش أ):

أكد مسئول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تقدم القوات البرية الروسية لا سيما على جبهة كييف محدود، مشيرا إلى أن كييف لا تزال تتعرض للقصف بنيران طويلة المدى مع تزايد وتيرة استهداف التجمعات السكنية.

وقال المسؤول الأمريكي ، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لقناة " الحرة" الأمريكية ، أن القوات الروسية لا تزال على بعد حوالي 15 إلى 20 كيلومترا إلى الشمال الغربي و حوالي 20 إلى 30 كيلومترا إلى الشرق من كييف.

وأضاف أن الأوكرانيين لايزالون يسيطرون على بروفاري ويدافعون عن كييف، مضيفا أن القوات الروسية لا تزال معزولة والأوكرانيين يحاولون الإبقاء على خط مفتوح للمدينة .

وأوضح المسئول بالبنتاجون أن ماريوبول لا تزال معزولة ولا تزال تتعرض للقصف العنيف ، ولا تزال القوات الروسية في ضواحي خاركييف حيث تواجه مقاومة أوكرانية شديدة ، مشيرا إلى أن واشنطن لم تلاحظ تحرك واضح تجاه ميكولايف أو محاولات لتجاوزها ، وأنه لا يوجد تحركات بحرية أو برية وشيكة تجاه أوديسا ، موضحا أن روسيا أطلقت حتى الآن أكثر من 950 صاروخا .

وقال المسؤول الأمريكي أن واشنطن على دراية بأن الروس ما زالوا يملكون 90 % من قوتهم القتالية المتاحة والأمر نفسه بالنسبة للأوكرانيين ، قائلا إنه لا يوجد مؤشرات تدل على أن بيلاروسيا تنشر قوات في أوكرانيا أو تستعد للقيام بذلك.