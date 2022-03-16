باكستان تقرر رفع جميع القيود المتعلقة بوباء كورونا مع تراجع معدلات الإصابة

إسلام آباد- (أ ش أ(:

قررت السلطات الصحية في باكستانية رفع جميع القيود المتعلقة بوباء كورونا مع تراجع معدلات الإصابة.

وقال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أسد عمر، خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الأربعاء، "قررت الحكومة رفع جميع القيود المفروضة المتعلقة بفيروس كورونا على حفلات الزفاف والمطاعم الداخلية والأسواق مع الإبقاء على القيود لمن لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا .. مؤكدا أن الحكومة الباكستانية ستواصل مراقبة انتشار المرض على أساس يومي .. مشيرا إلى انخفاض حالات الإصابة حيث سجلت أعداد المرضى في الرعاية الصحية أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020.

وأضاف عمر: "إننا بحاجة إلى عملية انتقالية نحو حياة طبيعية عادية حيث سيصبح الوباء جزءا من حياتنا"؛ الأمر الذي شجع الحكومة على رفع جميع القيود المتعلقة بوباء كورونا، بما في ذلك الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية.

وأردف بالقول إنه من المرجح أن تستمر القيود المفروضة على الأشخاص غير المحصنين حتى يتم تطعيم ما بين 80% إلى 85% من السكان المؤهلين للحصول على التطعيم بشكل كامل، محذرا من أن رفع القيود "لا يعني انتهاء الوباء" وأن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع.