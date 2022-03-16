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وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز أمن أعضاء الحلف في شرق أوروبا

08:05 ص الأربعاء 16 مارس 2022
وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز أمن أعضاء الحلف في شرق أوروبا

وزراء دفاع الناتو

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بروكسل- (د ب أ):

يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الأربعاء لمناقشة التعزيز المتوسط وطويل الأجل لأعضاء الحلف في شرق أوروبا في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة جوليان سميث للصحفيين الثلاثاء إن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطرح "أسئلة على الطاولة" حول استراتيجية الناتو الحالية لدعم الأعضاء على الجناح الشرقي للحلف.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في مؤتمر صحفي إن المزيد من التعزيزات البرية والبحرية والجوية للدفاع عن الأعضاء على الجناح الشرقي "على المدى الطويل في جميع المجالات" أمر محتمل.

يشار إلى أن دول شرق أوروبا التي أعربت عن قلقها بشأن أمنها في ضوء الغزو هي إستونيا وبلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك ورومانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وليتوانيا.

ومن المقرر أن يركز الاجتماع الخاص لوزراء دفاع دول الحلف الـ 30 بمن فيهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على الخطوات الأكثر إلحاحا للحلف في الرد على الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع.

ونشر حلف الناتو بالفعل قوة الرد السريع الخاصة به في الجناح الشرقي للحلف كرد فعل على الغزو، فضلا عن تفعيل خطط الدفاع للرد على السيناريوهات المستقبلية.

وقال ستولتنبرج: "هناك الآن مئات الآلاف من القوات في حالة تأهب قصوى عبر الحلف".

وأضاف أن 100 ألف جندي أمريكي موجودون في أوروبا وأن 40 ألف جندي يقفون الآن تحت القيادة المباشرة للحلف.

وزراء دفاع الناتو تعزيز أمن أعضاء الحلف شرق أوروبا
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