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مجلس أوروبا يستعد لإنهاء عضوية روسيا بسبب غزوها أوكرانيا

05:55 ص الأربعاء 16 مارس 2022
مجلس أوروبا يستعد لإنهاء عضوية روسيا بسبب غزوها أوكرانيا

مجلس أوروبا

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ستراسبورج - (د ب أ):

يستعد مجلس أوروبا لطرد روسيا رسميا بسبب غزوها لجارتها أوكرانيا.

وصوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على طرد روسيا بعد جلسة طارئة في ستراسبورج مساء الثلاثاء.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية للهيئة اجتماعا خاصا اليوم الأربعاء للتحضير لوقف عضوية موسكو.

كانت روسيا قد أعلنت الثلاثاء أنها غادرت مجلس أوروبا رسميا بمحض إرادتها بسبب العقوبات غير المسبوقة التي تواجهها في أعقاب حملتها على أوكرانيا.

وتلقى الأمين العام للمجلس إخطارا رسميا من روسيا بانسحابها، حسبما أكد متحدث باسمه.

ويرصد مجلس أوروبا المؤلف من 47 عضوا، ومقره في مدينة ستراسبورج الفرنسية، حقوق الإنسان وسيادة القانون. وهو ليس جزءا من الاتحاد الأوروبي.

مجلس أوروبا غزو أوكرانيا إنهاء عضوية روسيا
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