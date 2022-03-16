تغريم صحفية روسية 30 ألف روبل بعدما نظمت احتجاجا ضد الحرب على الهواء

موسكو- (د ب أ):

وقعت محكمة في موسكو أمس الثلاثاء غرامة على صحفية لدى التلفزيون الروسي الرسمي نظمت احتجاجا غير مسبوق ضد الحرب على أوكرانيا على الهواء مباشرة أول أمس الإثنين ودفع مبلغ 30 ألف روبل (280 دولار أمريكي).

ودخلت المحررة بالقناة الأولى الرسمية مارينا أوفسيانيكوفا إلى موقع تصوير خلال البرنامج الإخباري الرئيسي بالبلاد "فريميا" أو (الوقت) وحملت أمام الكاميرا لافتة تحتج على شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربا ضد أوكرانيا، محذرة من أن المشاهدين يتم "الكذب عليهم".

وخشى العديد من أنصار أوفسيانيكوفا أن تواجه التأثير الكامل لقانون صارم جديد يعاقب على الإساءة للجيش الروسي ونشر "الأخبار الكاذبة" بالسجن لما يصل إلى 15 عاما.

يشار إلى أنه يحظر على وسائل الإعلام الروسية الإشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا باعتباره حربا، بل يتعين عليها استخدام المصطلح الرسمي الذي يصف الصراع بأنه "عملية عسكرية خاصة" من أجل "نزع سلاح" أوكرانيا و "اجتثاث النازية منها".