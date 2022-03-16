إعلان

تغريم صحفية روسية 30 ألف روبل بعدما نظمت احتجاجا ضد الحرب على الهواء

12:45 ص الأربعاء 16 مارس 2022
تغريم صحفية روسية 30 ألف روبل بعدما نظمت احتجاجا ضد الحرب على الهواء

القوات الروسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ):

وقعت محكمة في موسكو أمس الثلاثاء غرامة على صحفية لدى التلفزيون الروسي الرسمي نظمت احتجاجا غير مسبوق ضد الحرب على أوكرانيا على الهواء مباشرة أول أمس الإثنين ودفع مبلغ 30 ألف روبل (280 دولار أمريكي).

ودخلت المحررة بالقناة الأولى الرسمية مارينا أوفسيانيكوفا إلى موقع تصوير خلال البرنامج الإخباري الرئيسي بالبلاد "فريميا" أو (الوقت) وحملت أمام الكاميرا لافتة تحتج على شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربا ضد أوكرانيا، محذرة من أن المشاهدين يتم "الكذب عليهم".

وخشى العديد من أنصار أوفسيانيكوفا أن تواجه التأثير الكامل لقانون صارم جديد يعاقب على الإساءة للجيش الروسي ونشر "الأخبار الكاذبة" بالسجن لما يصل إلى 15 عاما.

يشار إلى أنه يحظر على وسائل الإعلام الروسية الإشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا باعتباره حربا، بل يتعين عليها استخدام المصطلح الرسمي الذي يصف الصراع بأنه "عملية عسكرية خاصة" من أجل "نزع سلاح" أوكرانيا و "اجتثاث النازية منها".

غرامة غريم صحفية مت احتجاجا لى الهواء د الحرب وكرانيا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
مسابقة مصراوي في عيد الأم.. شارك الآن ورشح أم للفوز بالجائزة (التقديم من هنا)
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا