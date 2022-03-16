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أوربان: يجب ألا تتدخل المجر في حرب أوكرانيا

12:03 ص الأربعاء 16 مارس 2022
أوربان: يجب ألا تتدخل المجر في حرب أوكرانيا

فيكتور أوربان

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بودابست - (د ب أ)

أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن رغبته فى الآ تكون لبلاده علاقة بالحرب فى أوكرانيا.

وقال أوربان لعشرات الآلاف من أنصار حزبه "فيديس" القومي اليميني في بودابست اليوم الثلاثاء "يجب ألا نتدخل في هذه الحرب.. الحروب لا تخاض من أجلنا و ليست في مصلحتنا ".

وذكر أن المجر مجرد قطعة في رقعة شطرنج القوى العظمى "أحيانا ترغب إحداها في دفعنا إلى المقدمة، وأحيانا ترغب قوة أخرى في ذلك، وتضحى بنا عندما تتطلب أهدافها ذلك".

يذكر أن المجر انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 1999، وإلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 . وقد حافظ أوربان الذي يتولى السلطة منذ 2010، على علاقات ودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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