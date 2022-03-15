"نددت بالحرب في أوكرانيا".. ماكرون يعرض اللجوء على صحفية روسية

باريس - (د ب أ)

عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حماية الصحفية التلفزيونية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا، بعدما نظمت احتجاجا ضد الحرب على أوكرانيا على الهواء مباشرة.

وقال ماكرون في رد فعل على سؤال من صحفي: "بالطبع سنتخذ الخطوات الدبلوماسية لحماية زميلتكم، إما في السفارة أو كلاجئة".

وذكر أنه سيقترح هذا الحل بطريقة مباشرة وملموسة للغاية في محادثاته المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "على أية حال، أود أن أعلم بوضوح وضعها الشخصي بأسرع وقت ممكن واحتمال استئنافها عملها".

وتم فرض غرامة اليوم الثلاثاء على أوفسيانيكوفا بسبب حملها ملصقا في احتجاج ضد الحرب في أوكرانيا، بشكل واضح خلف قارىء نشرة الأخبار.

وشدد ماكرون على تضامن فرنسا مع الصحفيين الذين يغطون الأحداث في أوكرانيا أو روسيا ويتعرضون لضغوط خلال الصراع.