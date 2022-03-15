زيلنسكي يجتمع برؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا

وكالات

اجتمع الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلنسكي مساء الثلاثاء، مع رؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفينيا، حسبما ذكرت "العربية".

ووصل مساء الثلاثاء، رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا إلى العاصمة الأوكرانية كييف بهدف تأكيد الدعم الأوروبي للبلاد، حسبما ذكرت قناة "العين" الفضائية.

وأوضحت الحكومة البولندية، في بيان على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق من الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا والسلوفيني يانيز جانشا، يزورون كييف كممثلين عن المجلس الأوروبي، وسيلتقون رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزرائه دينيس شميهال.

ولفت البيان إلى أنه جرى ترتيب الزيارة بالتشاور مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين. وتهدف الزيارة لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لسيادة أوكرانيا واستقلالها. كما تهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الدعم لأوكرانيا والأوكرانيين.