إعلان

زيلنسكي يجتمع برؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا

11:27 م الثلاثاء 15 مارس 2022
زيلنسكي يجتمع برؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا

فلودومير زيلنسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

اجتمع الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلنسكي مساء الثلاثاء، مع رؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفينيا، حسبما ذكرت "العربية".

ووصل مساء الثلاثاء، رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا إلى العاصمة الأوكرانية كييف بهدف تأكيد الدعم الأوروبي للبلاد، حسبما ذكرت قناة "العين" الفضائية.

وأوضحت الحكومة البولندية، في بيان على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق من الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا والسلوفيني يانيز جانشا، يزورون كييف كممثلين عن المجلس الأوروبي، وسيلتقون رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزرائه دينيس شميهال.

ولفت البيان إلى أنه جرى ترتيب الزيارة بالتشاور مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين. وتهدف الزيارة لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لسيادة أوكرانيا واستقلالها. كما تهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الدعم لأوكرانيا والأوكرانيين.

فلودومير زيلنسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا روسيا الغزو الروسي حرب رؤساء وزراء بولندا التشيك سلوفينيا

الخبر التالى:

الحزمة الرابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا تدخل حيز التنفيذ
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
مسابقة مصراوي في عيد الأم.. شارك الآن ورشح أم للفوز بالجائزة (التقديم من هنا)
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا