زيلينسكي يطالب بإقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

أوتاوا - (د ب أ):

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا بإقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا وذلك خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام البرلمان الكندي اليوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي :" أغلقوا المجال الجوي، من فضلكم أنهوا القصف"، وتساءل:" كم عدد الصواريخ الأخرى التي يجب أن تسقط على مدننا قبل أن تنفذوا هذا الحظر؟".

وأشار زيلينسكي إلى أن رد فعل شركائه الغربيين على هذا المطلب لم يزد حتى الان عن المواساة.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يرفض إقامة مثل هذه المنطقة فوق أوروبا حتى لا ينخرط في صراع مباشر مع روسيا.