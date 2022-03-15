رويترز: مجلس التعاون يبحث توجيه دعوة للحوثيين لحضور مشاورات في الرياض

الرياض- (بي بي سي):

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين في مجلس التعاون الخليجي القول إن المجلس، الذي يتخذ من السعودية مقرا له، يبحث إمكانية توجيه دعوة لجماعة أنصار الله الحوثية وأطراف يمنية أخرى، لإجراء مشاورات في الرياض في وقت لاحق من الشهر الجاري، في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال المسؤولان الخليجيان، الذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب المستعرة في اليمن بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من قبل تحالف تقوده الرياض والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأضاف المسؤولان أن ممثلي الحوثيين في المشاورات سيحلُون "ضيوفا" على الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف في مقر الهيئة بالرياض، وأنه سيقدَم لهم شخصيا ضمانات أمنية في حال قبلت المجموعة الدعوة للمحادثات التي ستُجرى في الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المسؤولون الحوثيون سيوافقون على السفر إلى المملكة العربية السعودية.