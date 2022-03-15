شكري يبحث مع وزير الدفاع الماليزي سبل دفع العلاقات الثنائية قدماً نحو آفاق أرحب

القاهرة- (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية‫ سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، عددا من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا، وسبل دفع العلاقات الثنائية قدماً نحو آفاق أرحب، وذلك فى إطار مواصلة العمل على تطوير كافة أوجه العلاقات بين البلدين.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ـ في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ويأتي اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم حاليا وزير الخارجية‫ سامح شكري إلى ماليزيا ضمن جولته الآسيوية.