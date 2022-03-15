نيوزيلندا تعتزم إصدار 4 آلاف تأشيرة خاصة للاجئين الوافدين من أوكرانيا

ولينجتون- (أ ش أ):

أعلنت حكومة نيوزيلندا عزمها إصدار 4 آلاف تأشيرة خاصة للاجئين الوافدين من أوكرانيا، إذا كان لديهم أسر في البلاد.

وقال وزير العدل النيوزيلندي كريس فافوي - في بيان نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الثلاثاء - "إنها تأشيرة لمدة عامين لمساعدة المواطنين على الفرار من الصراع الدائر في أوكرانيا والاحتماء في نيوزيلندا على أمل أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم عندما تنتهي الأزمة".

وأضاف فافوي "كانت نيوزيلندا من أوائل الدول التي قدمت دعما إنسانيا للأوكرانيين بعد الهجوم الروسي، ويوضح هذا الإجراء الأخير قلق نيوزيلندا المستمر ونهجها المتعاطف بشأن المعاناة التي يتعرض لها الأوكرانيون".

ويقيم في نيوزيلندا ما يقرب من 16 ألف شخص ممن ولدوا في أوكرانيا، وبالتالي سيكون لهم الحق في رعاية أفراد أسرهم الوافدين من أوكرانيا من خلال التأشيرة الخاصة التي تسمح لهم بالعمل وإرسال أطفالهم إلى المدرسة.