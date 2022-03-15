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بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة الدول التي تستقبل لاجئي أوكرانيا

12:41 م الثلاثاء 15 مارس 2022
بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة الدول التي تستقبل لاجئي أوكرانيا

اللاجئين

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وارسو- (أ ش أ):

طالب نائب وزير الخارجية البولندي باوي جابونسكي الاتحاد الأوروبي بمساعدة الدول التي تستقبل تدفق اللاجئين من أوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية هناك.

وتابع جابونسكي أن الدول الأوروبية تتحمل تكاليف أزمة إنسانية لم تحدث في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك حسبما نقل "راديو بولندا" اليوم الثلاثاء.

وجاءت تصريحات جابونسكي بعد لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية يوتا أوربيلاينن بمعبر "ميديكا" الحدودي بين بولندا وأوكرانيا أمس، حيث التقيا بعمال الإغاثة الذين يتعاملون مع اللاجئين الفارين من أوكرانيا.

من جانبها، أشادت أوربيلاينن بتضامن وحسن ضيافة بولندا وإصرارها على فعل الصواب، معربة عن دعم أوروبا لأوكرانيا وأن أوروبا ستستمر في تسهيل وصول جميع الفارين من هناك إلى الأمان.

يشار إلى أن 83ر1 مليون لاجئ فارين من أوكرانيا دخلوا بولندا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
أوكرانيا الاتحاد الأوروبي باوي جابونسكي وزير الخارجية البولندي

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