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مقتل فلسطيني وإصابة 5 برصاص قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

08:55 ص الثلاثاء 15 مارس 2022
مقتل فلسطيني وإصابة 5 برصاص قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله- (د ب أ):

أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل فتى فلسطيني وإصابة خمسة آخرين اليوم الثلاثاء، برصاص قوات من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن فتى يبلغ من العمر 17 عاما قضى برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم بلاطة للاجئين شرق نابلس.

وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت كذلك عن خمس إصابات أخرى، إحداها لصبي /14 عاما/، وصفت حالته بأنها خطيرة.

وقالت مصادر أمنية إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي المخيم ومحاصرة منزل سكني لاعتقال "مطلوب" بداخله.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في حدة التوتر في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن مقتل نحو عشرة فلسطينيين منذ بداية العام الجاري.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل فلسطيني إصابة 5 رصاص قوات إسرائيلية
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