وزير الخارجية الصيني: لسنا طرفا في صراع أوكرانيا

بكين- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي أن بلاده "ليست طرفا" في حرب أوكرانيا.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء عنه القول، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن الصين "لا تريد أن تؤثر العقوبات عليها".

وشدد على أن بكين ترفض العقوبات من حيث المبدأ، وأن لها "الحق في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

واعتبر أن الصراع الأوكراني "نتيجة لتراكم واحتدام التناقضات الأمنية الأوروبية على مدار سنين".

ولم يتطرق الوزير الصيني إلى التقارير الأمريكية التي تشير إلى أن روسيا طلبت من الصين مساعدة عسكرية واقتصادية بعد انطلاق حرب أوكرانيا، وهو الأمر الذي كان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وصفه بالتضليل الأمريكي "الخبيث".

وقدمت الوزارة القليل من التفاصيل بشأن ما بحثه يانج جيتشي كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصيني مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اجتماع استمر لسبع ساعات يوم أمس.

وكانت ممثلة رفيعة المستوى من الحكومة الأمريكية تحدثت عن الاجتماع، وقالت إن سوليفان أعرب عن قلق واشنطن البالغ إزاء تقارب الصين مع موسكو.

ولم تتطرق المتحدثة إلى تفاصيل، لكنها أشارت إلى "عواقب وخيمة إذا قدمت بكين مساعدة عسكرية أو غيرها من المساعدات، وهو ما ينتهك بالطبع العقوبات أو يساعد المجهود الحربي".

يشار إلى أن الصين هي أهم حليف لروسيا، لكنها تحاول الحفاظ على موقف محايد في الحرب الأوكرانية.