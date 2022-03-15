سلوفاكيا تطرد 3 من موظفي السفارة الروسية بسبب شبهات تجسس

براتيسلافا- (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية في ساعة متأخرة من ليل الإثنين/الثلاثاء عن طرد ثلاثة من موظفي السفارة الروسية للاشتباه في قيامهم بالتجسس.

وقالت الوزارة إن الروس الثلاثة مُنحوا مهلة لمدة 72 ساعة للمغادرة "لأنهم انتهكوا القواعد الدبلوماسية"، وذلك دون الكشف عن أسمائهم أو المناصب التي شغلوها في بعثة البلاد.

وفي الوقت نفسه، اعتقل أيضا ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين سلوفاك يشتبه في أنهم تلقوا أموالا للتجسس لصالح روسيا.

وقال وزير الدفاع ياروسلاف ناد: "هذه مجرد بداية".

ومن بين المعتقلين أحد العاملين بوزارة الدفاع وموظف في جهاز الاستخبارات الداخلية، بالإضافة إلى شخص ثالث عمل في وسائل الإعلام الموالية لروسيا، حسبما ذكرت صحيفة دينيك إن.

وأكدت الشرطة أنها تحقق في عمليات تجسس مشتبه بها، لكنها رفضت تقديم أي معلومات محددة عن المعتقلين. ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل اليوم الثلاثاء.

ونفى جهاز الاستخبارات الداخلية أن يكون أحد الأشخاص المعتقلين موظفا حاليا لدى الجهاز ، مضيفا أنه لن يكشف عن أي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.

من جانبها، قالت روسيا إنها ستتخذ خطوات انتقامية ردا على طرد موظفي سفارتها.