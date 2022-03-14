أوكرانيا تعلن إجلاء 150 ألف شخص عبر الممرات الإنسانية

وكالات

قال نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشينكو، الاثنين إن نحو 150 ألف شخص تمكنوا من مغادرة المناطق التي تعرضت للقصف عبر ممرات إنسانية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية، عن تيموشينكو قوله "لقد أنشأنا 26 ممرًا إنسانيًا تمكنت بفضلها حافلات من إجلاء عدد كبير من الأشخاص. يمكننا القول إن عددهم يبلغ نحو 150 ألف شخص".

وأكد أن ممرات إنسانية أقيمت في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، سمحت بمساعدة مدنيين على الفرار من القتال.

وأقيمت هذه الممرات الإنسانية في مناطق بالعاصمة كييف وسومي 350 كيلومترا شمال شرق العاصمة كييف وخاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية في شمال شرق البلاد وزابوريجيا شرقي البلاد.