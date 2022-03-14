صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنسبة 35 %

وكالات:

أعلن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنسبة 35% متأثرا بالحرب الروسية.

وأوضح صندوق النقد الدولي، وفقا لقناة العربية، أن "التضخم في أوكرانيا سيصل إلى20 % مقارنة بـ 10 % العام الماضي".

وكان صندوق النقد الدولي توقع بالفعل منذ أسبوع، أن تخلف الحرب بين روسيا وأوكرانيا عواقب اقتصادية بالغة الخطورة، وأن يكون الضرر الاقتصادي أكثر تدميرًا.

وقال الصندوق منذ أيام، إن الموقف على درجة كبيرة من التقلب وتخضع الآفاق المستقبلية لدرجة استثنائية من عدم اليقين، في حين أن العواقب الاقتصادية بالغة الخطورة بالفعل.