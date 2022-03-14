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أكثر من 160 سيارة خاصة تغادر ماريوبول عبر ممر إنساني

05:40 م الإثنين 14 مارس 2022
أكثر من 160 سيارة خاصة تغادر ماريوبول عبر ممر إنساني

أكثر من 160 سيارة خاصة تغادر ماريوبول

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موسكو - (د ب أ):

تمكن عدد كبير من المدنيين من الخروج من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة عبر ممر إنساني، وهي المرة الأولى التي يتم فيها فتح ممر آمن بنجاح دون أن تعرقله الهجمات.

وأفاد مسؤولون في ماريوبول عبر تطبيق تليجرام بأن أكثر من 160 مركبة خاصة غادرت البلاد باتجاه الغرب إلى مدينة بيرديانسك على بعد أكثر من 70 كيلومترا. وبالإضافة لذلك، تتجه إلى ماريوبول قافلة مساعدات تحمل إمدادات لمن لا يزالوا في المدينة.

ومازالت المدينة تنتظر وصول حافلات لنقل أعداد أكبر من السكان في وقت واحد.

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