توقف السفر الجوي في تركيا بسبب هطول الثلوج

إسطنبول - (د ب أ)

أدى هطول الثلوج الكثيفة إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية من وإلى اسطنبول خلال ما وصفه عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو بأكثر شهور مارس برودة في 30 عاما.

وقال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية التركية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم إلغاء 279 رحلة، كما تم إلغاء 40 رحلة لشركة بيجاسوس.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فقد ازدادت كثافة الثلوج المتساقطة على إسطنبول شمال غربي تركيا، بعد عاصفة ثلجية بدأت يوم الخميس.

ووصلت العاصفة إلى إسطنبول يوم الخميس ومن المتوقع أن تغادرها بحلول الاثنين المقبل، وفق توقعات الأرصاد الجوية.

وقد هطلت الثلوج الكثيفة على معظم أنحاء تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع مما تسبب في الانهيار الجزئي لحركة النقل العام في البلاد، حسبما أفادت شبكة التلفزيون التركية "تي ار تي".