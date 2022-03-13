مستشار زيلنسكي يرجح إحراز تقدم في المحادثات مع روسيا خلال أيام

كييف - (أ ش أ):

أعرب المفاوض والمستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، عن قناعته بإمكانية إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع روسيا خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي أصبح أكثر إيجابية.

وقال بودولياك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد "لن نتنازل من حيث المبدأ عن أي مواقف، وروسيا تتفهم هذا الآن، وقد بدأت روسيا بالفعل في الحديث بشكل بناء، وأعتقد أننا سنحقق بعض النتائج في غضون أيام".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الجمعة الماضي عن وجود تحولات إيجابية في المحادثات بين بلاده وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن المفاوضات تجري حاليًا بشكل شبه يومي.