شرطة كييف تكشف تفاصيل عن مقتل الصحفي الأمريكي في أوكرانيا

وكالات:

أعلنت السلطات الأوكرانية، أن الصحفي الأمريكي، برنت رينو، الذي تم الكشف عن مقتله اليوم، أنه قتل على يد القوات الروسية.

وأوضحت شرطة العاصمة الأوكرانية "كييف"، حسبما نقلت عنها فضائية الشرق، أن الصحفي الأمريكي قتل في مدينة إربين بينما أصيب صحفي أمريكي آخر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أنها "سيطرت بشكل كامل" على مدينة "بوباسنايا" الأوكرانية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، أكد أنه إذا أطلقت روسيا رصاصة على أرض تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" فإن الحلف سيرد عليها.

ووقعت الولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات عدة على روسيا في مجالات اقتصادية ورياضية وسياسية، بعد إعلانها شن عملية عسكرية على أوكرانيا الشهر الماضي.