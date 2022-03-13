"ستعجز عن سداد ديونها".. صندوق النقد الدولي: روسيا مهددة بركود عميق جراء العقوبات

واشنطن - (د ب أ)

قال صندوق النقد الدولي إن عجز روسيا عن سداد ديونها في الخارج "لم يعد بعيد الاحتمال" نظرًا للتجميد واسع النطاق لاحتياطات موسكو من النقد الأجنبي.

وفي مقابلة مع محطة "سي بي إس"، قالت مدير الصندوق، كريستالينا جيورجيفا، اليوم الأحد إن روسيا مهددة بالتعرض لـ"ركود عميق" بسبب العقوبات التي تم فرضها عليها في أعقاب حربها على أوكرانيا.

وأضافت جيورجيفا أن تخفيض قيمة العملة المحلية، الروبل، أدت إلى "تقلص كبير" للقوة الشرائية للناس في روسيا.

يشار إلى أن الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي تم حظرها على نطاق واسع نتيجة للعقوبات المفروضة على موسكو الأمر زاد من الصعوبة بالنسبة للحكومة الروسية لحماية سعر صرف الروبل في حال الضرورة، كما أصبحت خدمة الديون السيادية بالعملات الأجنبية مثل الدولار واليورو أكثر تعقيدا على نحو ملحوظ.

وقالت جيورجيفا: "أستطيع أن أقول إننا لم نعد نعتبر العجز الروسي عن السداد حدثا بعيد الاحتمال"، واختتمت حديثها قائلة: "روسيا لديها الأموال لخدمة الديون لكنها لا تستطيع الوصول إليها".