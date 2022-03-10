بولندا: عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى أراضينا خلال الأسبوعين الماضيين 4ر1 مليون

وارسو- (د ب أ):

بلغ عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى بولندا حاليا أكثر من 4ر1 مليون خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقالت قوات حرس الحدود البولندية على تويتر اليوم الخميس، أن يوم أمس فقط شهد عبور 117 ألفا و600 شخص الحدود. ومع ذلك، هناك دلائل حاليا على أن النزوح بلغ ذروته وأن عدد عمليات العبور اليومية آخذ في الانخفاض.

وقالت متحدثة باسم حرس الحدود اليوم الخميس، إنه "بحلول الساعة السابعة صباح اليوم (0600 بتوقيت جرينتش)، كان العدد أقل بنسبة 35% بالمقارنة مع صباح الأربعاء"، مضيفة أن إجراءات دخول المشاة وسائقي السيارات عند جميع المعابر الحدودية تسير بسلاسة.

وقالت قوات حرس الحدود إن هناك حوالي 141 ألف شخص غادروا من بولندا إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب، مضيفة أن أغلبهم من الأوكرانيين العائدين، وأن بينهم 12 ألف بولندي، معظمهم من الأشخاص الذين يقدمون مساعدات إنسانية.