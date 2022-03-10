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الكويت ترسل طائرة إغاثة من المواد الطبية والغذائية للاجئين الأوكرانيين

05:10 م الخميس 10 مارس 2022
الكويت ترسل طائرة إغاثة من المواد الطبية والغذائية للاجئين الأوكرانيين

الهلال الأحمر الكويتي

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الكويت- (د ب أ):
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي إقلاع طائرة إغاثة، اليوم الخميس، من قاعدة عبد الله المبارك وعلى متنها 5ر33 طنا من المواد الطبية والغذائية، متوجهة إلى مطار وارسو في بولندا لإيصالها للاجئين الأوكرانيين الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة جراء الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في بلادهم.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، د. هلال الساير، في تصريح صحفي حرص الكويت على المشاركة في الإغاثة الإنسانية في ضوء توجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد للحكومة بتقديم "الدعم والمساندة اللازمين لللجئين الاوكرانيين الذين هم بحاجة ماسة إلى الدواء والغذاء".

الهلال الأحمر الكويتي طائرة إغاثة لاجئين أوكرانيا
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