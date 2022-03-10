مسؤول كنسي بارز: على بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التوسط في حرب أوكرانيا

مطالبات بوقف الحرب في أوكرانيا

بروكسل- (د ب أ):

ذكر الكاردينال جان-كلود هوليرش رئيس مجلس مؤتمرات أساقفة أوروبا، أنه يجب على البطريرك كيريل راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أن يستخدم نفوذه لوقف الحرب في أوكرانيا.

وكتب رئيس أساقفة لوكسمبورج هوليرش خطابا بتاريخ الثامن من مارس الجاري ، ولكن صدر بعد يومين من تاريخه ، قال فيه إنه يجب على البطريرك التوسط لدى السلطات الروسية "لإبداء النية الحسنة للسعي لحل دبلوماسي للصراع يقوم على الحوار والمنطق واحترام القانون الدولي".

ودعا هولريش البطريرك كيريل إلى الدفاع عن إقامة "ممرات إنسانية آمنة ،ودخول غير مقيد للمساعدة الإنسانية " للأوكرانيين المتضررين جراء الصراع .

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسببت في دمار هائل ونزوح داخلي وخارجي للأوكرانيين.