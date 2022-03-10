روسيا وأوكرانيا: بريطانيا تسمح للأوكرانيين بالتقدَم بطلبات تأشيرات الدخول عبر الإنترنت

لندن- (بي بي سي):

أعلنت بريطانيا أنَها ستسمح للمواطنين الأوكرانيين الراغبين في القدوم إلى المملكة المتحدة، بالتقدَم بطلبات الحصول على تأشيرات الدخول عبر الإنترنت بشكل كامل، بدءا من الثلاثاء المقبل، في مسعى لتخفيف المعاناة عن الأوكرانيين الذين اضطُروا لمغادرة بلادهم في أعقاب غزوها من قبل روسيا.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في كلمة أمام أعضاء البرلمان اليوم الخميس إنه لن يكون مطلوبا من الأوكرانيين الساعين للهجرة إلى المملكة المتحدة مراجعة قنصليات بلادها في الخارج بشكل شخصي حين التقدَم بطلبات الحصول على تأشيرات الدخول.

وأضافت باتيل أنه سيكون متاحا أمام الأوكرانيين تقديم أوراقهم الثبوتية لاحقا عند وصولهم إلى المملكة المتحدة.

وأضافت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل: "سيتمكن الأوكرانيون المقيمون في مختلف أنحاء العالم، الذين يحملون جوازات سفر، من الحصول بشكل كامل على تأشيرة للمجيء إلى بريطانيا عبر الإنترنت".

وقد فر الآلاف من القصف الروسي عبر ممرات مشابهة في الأيام الأخيرة. لكن في بعض الحالات اتُهمت القوات الروسية بقصف خطوط الخروج من المدن.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريتشوك قد قالت أمس الأربعاء إن روسيا وافقت على وقف لإطلاق النار مدته 12 ساعة في ست مناطق تشهد قتالا ضاريا، من أجل السماح للمدنيين بالفرار.