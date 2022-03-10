مسؤول أوكراني: مقتل 1207 مدنيًا في ماريوبول منذ الحصار الروسي للمدينة

وكالات

أعلن رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية، الأربعاء، مقتل 1207 مدنيين في ماريوبول خلال تسعة أيام من الحصار الروسي للمدينة، حسبما ذكرت "يورونيوز".

وفي وقت سابق من اليوم قالت وكالة الإعلام الرسمية الأوكرانية نقلاً عن نائب رئيس بلدية ماريوبول إن 1170 مدنيًا على الأقل قتلوا في المدينة المحاصرة منذ بدء الغزو الروسي.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل ما لا يقل عن 516 مدنيًا قتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تحقق من أن هناك 1424 ضحية مدنية منهم 516 قتيلًا و908 جرحى منذ بداية الصراع في أوكرانيا قبل أسبوعين.