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تركيا: لا نخطط لفرض عقوبات على روسيا ولا نرغب في ذلك

10:46 م الثلاثاء 01 مارس 2022
تركيا: لا نخطط لفرض عقوبات على روسيا ولا نرغب في ذلك

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

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وكالات

قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، الثلاثاء، إن بلاده لم تشارك في العقوبات التي فرضت على روسيا، ولا تميل للمشاركة فيها، حسبما ذكرت "سبوتنيك" الروسية.

بدوره قال المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالن، إن أنقرة لا تخطط لفرض عقوبات على روسيا، مضيفا: "لتبقى قناة للحوار".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال أمس، إن تركيا لا يمكنها التخلي عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا، وانتقد أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، ما وصفه بالموقف "غير الحاسم" من قبل الولايات المتحدة والقوى الغربية بشأن غزو أوكرانيا، قائلاً إن هذا دليل على فشل النظام الدولي.

وأضاف أن تركيا لن تقدم أي تنازل بشأن التزاماتها تجاه تحالفاتها، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، لكنها لا يمكن أيضاً أن تتخلى عن "المصالح الوطنية" في منطقتها. كما وصف الغزو الروسي مجدداً بأنه غير مقبول.

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