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جوتيريش يدين الهجوم الروسي على المراكز الحضرية بالأسلحة الثقيلة

10:31 م الثلاثاء 01 مارس 2022
جوتيريش يدين الهجوم الروسي على المراكز الحضرية بالأسلحة الثقيلة

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك - (د ب أ)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء استخدام روسيا للأسلحة الثقيلة في هجومه على أوكرانيا، وفقا للمتحدث الرسمي باسمه.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك" الأمين العام قلق جدا بشأن استخدام الأسلحة الثقيلة على المراكز الحضرية في أوكرانيا".وذلك في الوقت الذي تقصف فيه روسيا العاصمة الأوكرانية كييف وخاركيف ثاني كبرى المدن في اليوم السادس من الغزو.

وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن 136 مدنيا قتلوا حتى الآن.وذكر دوجاريك مع ذلك أنه من المرجح أن هناك عددا أعلى من الوفيات لم يتم تسجيله.

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