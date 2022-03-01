التحالف الإسلامي العسكري يبحث التعاون المشترك مع القيادة المركزية الأمريكية

السعودية - (أ ش أ)

بحث الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس عمليات المعلومات بالقيادة المركزية الأمريكية اللواء البحري كيفن، سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن اللواء ليونكس استمع، خلال زيارته للتحالف، إلى شرح عن جهوده في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة "الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري"، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل "منظومة متكاملة" تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتكازه إلى قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

من جهته، أشاد اللواء ليونكس بالدور الذي يقوم عليه التحالف الإسلامي بما يخدم مصالح الدول المنضمة إليه، والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة، منوهًا بما حققه التحالف من إنجازات على صعيد محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف إضافة إلى مجالات عمله المختلفة.