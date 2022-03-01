دول الاتحاد الأوروبي تدرس حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها

وكالات

تدرس دول الاتحاد الأوروبي حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكانت بريطانيا قررت أمس الاثنين منع دخول كل السفن المملوكة أو التي تشغلها أو تسيطر عليها أو تستأجرها أو المسجلة أو التي ترتفع علم روسيا في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد يوم من حظر واردات النفط الخام الروسي.

وتهدف الخطوة التي يدرسها الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على روسيا وعزلها ماليًا ودبلوماسيًا بسبب الهجوم العسكري الذي شنته على أوكرانيا منذ فجر الخميس الماضي.