الرئيس الأوكراني: فرص إجراء جولة ثانية من المحادثات ضئيلة

وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي، أن العاصمة كييف تحت قصف روسي بصواريخ كروز، ودعا لوقف فوري لإطلاق النار والحوار بعد ذلك، لكنه أوضح أن فرص إجراء جولة ثانية من المحادثات ضئيلة.

واعتبر الرئيس الأوكراني، أن القصف الروسي لمدينة خاركيف الأوكرانية جريمة حرب يجب التحقيق فيها وقد قصفت أهداف مدنية، كما اعتبر أن سقوط أوكرانيا بيد روسيا سيكون مقدمة لمزيد من الاعتداءات الروسية على الدول الأوروبية