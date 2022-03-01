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رئيس بيلاروسيا يطلب من بوتين نظام الدفاع الجوي "إس-400"

09:09 م الثلاثاء 01 مارس 2022
رئيس بيلاروسيا يطلب من بوتين نظام الدفاع الجوي "إس-400"

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

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مينسك - (د ب أ)

أعلن الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، أنه يرغب في الحصول على نظام دفاع جوي إضافي طراز إس-400 من روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية الحكومية عن لوكاشينكو قوله اليوم الثلاثاء، إنه توجه بهذا الطلب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف لوكاشينكو أن المنتظر إقامة هذا النظام غرب العاصمة البيلاروسية مينسك ،مشيرا إلى أن هناك نظامًا من هذا النوع منصوبًا في جنوب شرق البلاد على الحدود مع أوكرانيا.

في الوقت نفسه، هدد لوكاشينكو بالتدخل في حرب حليفه الروسي على أوكرانيا في حال ظهر خطر على بيلاروسيا.

كان لوكاشينكو قال في وقت سابق مرارًا إنه لا توجد قوات بيلاروسية في أوكرانيا المجاورة، غير أن هناك تقارير إعلامية تحدثت عن مشاهدة قوات من الجيش البيلاروسي في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية الموجودة على الحدود مع بيلاروسيا.

الكسندر لوكاشينكو بيلاروسيا بوتين نظام الدفاع الجوي إس-400 روسيا

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