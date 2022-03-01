الخارجية: نجاح تسفير المصريين من رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية

مصر - (أ ش أ)

ذكرت وزارة الخارجية أنه في إطار تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة المصرية للعمل على احتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية على المصريين في أوكرانيا، أسفرت تلك الجهود عن تسيير رحلة مصر للطيران إلى بوخارست اليوم، لإعادة المصريين المتواجدين في رومانيا بعد عبورهم للحدود الأوكرانية، حيث أقلعت الطائرة منذ قليل من بوخارست باتجاهها إلى أرض الوطن، وعلى متنها 175 مصريًا.

كان السفير صلاح الدين عبد الصادق مُساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج قد توجَّه إلى بوخارست ظهر اليوم على متن تلك طائرة؛ حيث تولى، مع السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا، مُتابعة الإجراءات الخاصة بسفر المواطنين المصريين التي تضطلع بها السفارة، وإنهاء كافة الترتيبات الإجرائية والتنظيمية والطبية ذات الصلة، أو تلك الخاصة بالأوراق الثبوتية للمواطنين، فضلًا عن الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا المُستجد.

كانت سفارة مصر لدى بوخارست قد عملت، بالتنسيق مع السلطات الرومانية الصديقة، على استقبال مواطنينا منذ عبورهم للحدود الأوكرانية، وتيسير استقبالهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، انتهاءً بتسفيرهم باتجاه أرض الوطن مساء اليوم.