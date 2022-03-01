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بيان فرنسي ألماني بولندي يؤكد الالتزام بتعزيز علاقات أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي

09:02 م الثلاثاء 01 مارس 2022
بيان فرنسي ألماني بولندي يؤكد الالتزام بتعزيز علاقات أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي و اوكرانيا

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وكالات

قالت فرنسا وألمانيا وبولندا اليوم الثلاثاء إنها تدعم أوكرانيا لبناء علاقات سياسية واقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي.

وخلال اجتماع ما يعرف "بمثلث فايمار" في لودز ببولندا، قالت الدول الثلاث إنها "جددت التأكيد على التزامها بتعزيز الارتباط السياسي والتكامل الاقتصادي لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وسوقه الداخلية".

وتقدمت أوكرانيا رسميا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، لكن من المرجح أن تستغرق العملية سنوات على الرغم من دعم الدول الأعضاء بعد الغزو الروسي.

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