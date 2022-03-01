الخارجية تستضيف وفد السكرتارية التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ
مصر - (أ ش أ)
استضافت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء وفدًا من السكرتارية التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك فى إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ 27 للاتفاقية .
وذكرت وزارة الخارجية أن هذا اللقاء يأتى لمناقشة اتفاقية البلد المضيف والترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمؤتمر.
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