الخارجية تستضيف وفد السكرتارية التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

مصر - (أ ش أ)

استضافت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء وفدًا من السكرتارية التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك فى إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ 27 للاتفاقية .

وذكرت وزارة الخارجية أن هذا اللقاء يأتى لمناقشة اتفاقية البلد المضيف والترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمؤتمر.