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الخارجية تستضيف وفد السكرتارية التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

08:48 م الثلاثاء 01 مارس 2022
الخارجية تستضيف وفد السكرتارية التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

وزارة الخارجية المصرية

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مصر - (أ ش أ)

استضافت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء وفدًا من السكرتارية التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك فى إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ 27 للاتفاقية .

وذكرت وزارة الخارجية أن هذا اللقاء يأتى لمناقشة اتفاقية البلد المضيف والترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمؤتمر.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية وفد السكرتارية التنفيذية اتفاقية الأمم المتحدة تغير المناخ

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