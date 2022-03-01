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المخابرات الأوكرانية: روسيا تعد لاستفزاز لتبرير دخول قوات بيلاروسيا للحرب

07:28 م الثلاثاء 01 مارس 2022
المخابرات الأوكرانية: روسيا تعد لاستفزاز لتبرير دخول قوات بيلاروسيا للحرب

أوكرانيا

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وكالات

قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية، الثلاثاء، إن هناك نحو 300 دبابة من بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، حسبما ذكرت "العربية".

وأكدت المخابرات العسكرية الأوكرانية، أن روسيا تعد لاستفزاز متعمد لتبرير دخول قوات بيلاروسيا الصراع.

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قال في وقت سابق الثلاثاء إن أيا من الوحدات العسكرية في بلاده لم تتحرك من قواعدها، لكن البلاد يمكن أن تحشدها في غضون يومين إلى ثلاثة أيام في حالة الخطر، حسبما نقلت عنه وكالة بيلتا الحكومية للأنباء.

أوكرانيا روسيا المخابرات الأوكرانية قوات بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

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