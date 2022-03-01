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رئيس بيلاروسيا: الجيش في قواعده لكن يمكنه التحرك خلال يومين

07:23 م الثلاثاء 01 مارس 2022
رئيس بيلاروسيا: الجيش في قواعده لكن يمكنه التحرك خلال يومين

ألكسندر لوكاشينكو

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وكالات

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم الثلاثاء إن أيا من الوحدات العسكرية في بلاده لم تتحرك من قواعدها، لكن البلاد يمكن أن تحشدها في غضون يومين إلى ثلاثة أيام في حالة الخطر، حسبما نقلت عنه وكالة بيلتا الحكومية للأنباء.

وحذرت روسيا سكان كييف من الفرار من منازلهم اليوم الثلاثاء وأمطرت خاركيف بالصواريخ، بينما غير القادة الروس الذين فشلوا في تحقيق نصر سريع تكتيكاتهم لتكثيف قصف المدن الأوكرانية.

ألكسندر لوكاشينكو بيلاروسيا الوحدات العسكرية أوكرانيا

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