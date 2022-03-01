الكرملين يضع شرطًا لمحادثات بين بوتين وزيلينسكي

وكالات

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" الثلاثاء، أنه من المبكر الحديث عن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلودومير زيلنسكي على خلفية المفاوضات التي جرت بين موسكو وكييف في بيلاروسيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وصرح الكرملين بأن المفاوضات بين بوتين وزيلينسكي، ممكنة بشرط أن تكون أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف روسيا الأمنية.

وأوضح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن الكرملين لا يرى أي عوائق أمام تنظيم مفاوضات بين الرئيسي الروسي، فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن فقط إذا كانت أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف موسكو الأمنية.